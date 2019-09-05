СМИ: Футболист «Барселоны» Ракитич намерен покинуть клуб зимой

Полузащитник испанской «Барселоны» Иван Ракитич хочет покинуть каталонский футбольный клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Ракитич недоволен тем, что входил в часть сделки по возможному возвращению Неймара из ПСЖ. При этом тренерский штаб сине-гранатовых не доверяет хорвату место в основе и после срыва трансфера форварда.

Отмечается, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Ракитича является «Ювентус», в который он мог перейти летом.

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Неймар рассказал игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится.