СМИ: Футболист «Барселоны» Ракитич намерен покинуть клуб зимой
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Как сообщает El Mundo Deportivo, Ракитич недоволен тем, что входил в часть сделки по возможному возвращению Неймара из ПСЖ. При этом тренерский штаб сине-гранатовых не доверяет хорвату место в основе и после срыва трансфера форварда.
Отмечается, что наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Ракитича является «Ювентус», в который он мог перейти летом.
Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Неймар рассказал игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится.