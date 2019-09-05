Хет-трик Понсе помог молодёжной сборной Аргентины по футболу разгромить Боливию

Молодёжная сборная Аргентины по футболу, составленная из игроков не старше 23 лет, крупно обыграла команду Боливии в контрольном матче.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:0. Хет-трик в составе альбиселесте оформил нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе. Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом».