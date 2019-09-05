Хет-трик Понсе помог молодёжной сборной Аргентины по футболу разгромить Боливию
Молодёжная сборная Аргентины по футболу, составленная из игроков не старше 23 лет, крупно обыграла команду Боливии в контрольном матче.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Хет-трик в составе альбиселесте оформил нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе.
Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом».
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