Хет-трик Понсе помог молодёжной сборной Аргентины по футболу разгромить Боливию

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Молодёжная сборная Аргентины по футболу, составленная из игроков не старше 23 лет, крупно обыграла команду Боливии в контрольном матче.
Хет-трик Понсе помог молодёжной сборной Аргентины по футболу разгромить Боливию
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Хет-трик в составе альбиселесте оформил нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом».

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