«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду уступил московскому «Спартаку».

Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:5.

В составе «Спартака» дубль оформил Илья Талалуев, также отличились Александр Хохлачёв, Дмитрий Вишневский и Андрей Кутейкин. В составе хозяев забрасывали Павел Кудрявцев и Тай Ратти.

«Спартак» одержал первую официальную победу под руководством Олега Знарка. Новый наставник «Локомотива» Крэйг Мактавиш дебютировал поражением.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.