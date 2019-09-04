«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своём льду уступил московскому «Спартаку».
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Ярославле, завершилась со счётом 2:5.

В составе «Спартака» дубль оформил Илья Талалуев, также отличились Александр Хохлачёв, Дмитрий Вишневский и Андрей Кутейкин. В составе хозяев забрасывали Павел Кудрявцев и Тай Ратти.

«Спартак» одержал первую официальную победу под руководством Олега Знарка. Новый наставник «Локомотива» Крэйг Мактавиш дебютировал поражением.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» обыграл «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ.

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