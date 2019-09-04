У футболиста «Халл Сити» Макдональда диагностирован рак кишечника

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У защитника «Халл Сити» Ангуса Макдональда был диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
У футболиста «Халл Сити» Макдональда диагностирован рак кишечника
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«Мы вынуждены сообщить, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии. Ангус проявил большое мужество, услышав эту новость. Весь наш клуб объединился, чтобы поддержать Ангуса в его стремлении поправиться», — гласит официальное заявление клуба.

Также представители «Халл Сити» попросили СМИ уважать частную жизнь футболиста, пообещав предоставлять информацию о его лечении. Из-за болезни Макдональд не сыграл ни единого матча в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что тренер «Болоньи» Михайлович прошёл первый курс химиотерапии.

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