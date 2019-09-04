Испанец Итуррия победил на 11-м этапе «Вуэльты»

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Испанский велогонщик команды Euskadi Basque Country — Murias Микель Итуррия стал победителем 11-го этапа многодневки «Вуэльта».
Испанец Итуррия победил на 11-м этапе «Вуэльты»
  • © Fotoreporter Sirotti Stefano, vi/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Итуррия преодолел дистанцию этапа, которая составила 180 км, за 4:36:44. Вторым финишировал его соотечественник Хонатан Ластра из команды Caja Rural-Seguros RGA. Третьим стал американец Лоуренс Крэддок (EF Education First).

Для Итуррии эта победа стала первой в карьере на этапе многодневок Большого тура. Лидерство в общем зачёте продолжает сохранять словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Ранее сообщалось, что словенский велогонщик Роглиц победил на десятом этапе «Вуэльты».

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