Испанец Итуррия победил на 11-м этапе «Вуэльты»
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Итуррия преодолел дистанцию этапа, которая составила 180 км, за 4:36:44. Вторым финишировал его соотечественник Хонатан Ластра из команды Caja Rural-Seguros RGA. Третьим стал американец Лоуренс Крэддок (EF Education First).
Для Итуррии эта победа стала первой в карьере на этапе многодневок Большого тура. Лидерство в общем зачёте продолжает сохранять словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Ранее сообщалось, что словенский велогонщик Роглиц победил на десятом этапе «Вуэльты».