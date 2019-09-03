Словенский велогонщик Роглиц победил на десятом этапе «Вуэльты»

Велогонщик команды Jumbo Visma Примож Роглич победил на десятом этапе престижной шоссейной велогонки «Вуэльта» и стал лидером общего зачёта.

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Словенец преодолел этап протяжённостью 36,2 км за 47:06. Вторым стал новозеландец Патрик Бевин (CCC Team), третьим — француз Реми Каванья (Deceuninck — Quick Step). В общем зачёте лидерство также захватил Примож Роглич. Вторым идёт представитель Испании Алехандро Вальверде (Movistar), третьим — колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес (Astana Pro Team). Ранее сообщалось, что победитель «Джиро д'Италия» Карапас подписал контракт с Team Ineos.