Победитель «Джиро д'Италия» Карапас подписал контракт с Team Ineos

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Эквадорский велогонщик Ричард Карапас подписал контракт с британской командой Team Ineos.
Победитель «Джиро д'Италия» Карапас подписал контракт с Team Ineos
  • © Agencia Press South/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, 26-летний велогонщик присоединится к Team Ineos в сезоне 2020 года.

Отмечается, что его соглашение рассчитано на три года.

Карапас с 2017 года выступает за испанскую Movistar, в составе которой в 2019 году выиграл генеральную классификацию «Джиро д’Италия». В его активе также две победы на «Вуэльте Астурии».

Ранее сообщалось, что победитель 14 этапов «Тур де Франс» Марсель Киттель завершил карьеру.

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