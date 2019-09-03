Победитель «Джиро д'Италия» Карапас подписал контракт с Team Ineos
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Как сообщает пресс-служба команды, 26-летний велогонщик присоединится к Team Ineos в сезоне 2020 года.
Отмечается, что его соглашение рассчитано на три года.
Карапас с 2017 года выступает за испанскую Movistar, в составе которой в 2019 году выиграл генеральную классификацию «Джиро д’Италия». В его активе также две победы на «Вуэльте Астурии».
Ранее сообщалось, что победитель 14 этапов «Тур де Франс» Марсель Киттель завершил карьеру.