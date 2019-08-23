Победитель 14 этапов «Тур де Франс» Киттель завершил карьеру

Известный немецкий велогонщик Марсель Киттель принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 31 года.

Об этом титулованный спринтер рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

За свою карьеру Киттель выиграл 14 этапов на различных версиях «Тур де Франс», что является рекордом для немецких спортсменов, и одержал в общей сложности 89 побед — в частности, становился чемпионом мира в командной гонке с раздельным стартом в составе Etixx–Quick-Step.

Последней командой Марселя был швейцарский проект Katusha-Alpecin, контракт с которым он расторг в мае 2019 года в связи с моральной и физической усталостью от велоспорта.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Ильнур Закарин перейдёт в польскую команду ССС.