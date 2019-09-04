СКА добыл победу в овертайме над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА на выезде победил челябинский «Трактор».

Матч, проходивший на «Арене Трактор» в Челябинске, завершился победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

Победная шайба в матче на счету Сергея Плотникова. Помимо него, у СКА забрасывали Лукаш Седлак, Кристиан Томас и Эндрю Кейлоф. В составе «Трактора» отличились Владимир Ткачёв, Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря.

СКА одержал вторую победу в сезоне. «Трактор» проиграл оба матча на старте нового регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее «Металлург» добыл первую победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Северсталь».