СКА добыл победу в овертайме над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА на выезде победил челябинский «Трактор».
СКА добыл победу в овертайме над «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ
  • @hcSKA
  • Twitter

Матч, проходивший на «Арене Трактор» в Челябинске, завершился победой гостей со счётом 4:3 (ОТ).

Победная шайба в матче на счету Сергея Плотникова. Помимо него, у СКА забрасывали Лукаш Седлак, Кристиан Томас и Эндрю Кейлоф. В составе «Трактора» отличились Владимир Ткачёв, Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря.

СКА одержал вторую победу в сезоне. «Трактор» проиграл оба матча на старте нового регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее «Металлург» добыл первую победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Северсталь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить