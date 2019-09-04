Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести ещё один бой до конца года

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планами на ближайшее будущее.
Нурмагомедов заявил, что хотел бы провести ещё один бой до конца года
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хотел бы я ещё раз подраться до конца года? Это есть в планах, однако думать об этом пока тяжело. У меня бой через несколько дней, я гоняю вес и сфокусирован на поединке. После этой встречи у меня появится план», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Российский спортсмен проведёт защиту титула 7 сентября в Абу-Даби. Соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.

Ранее отец Нурмагомедова выразил желание, чтобы Хабиб провёл в Москве свой последний бой.

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