Овечкин не планирует играть в хоккей до 40 лет

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит себя в профессиональном спорте в 40-летнем возрасте.

«Представить не могу. Потому что существует такой момент. Я не могу загадать, что станет с моим здоровьем в 40 лет. Если возникнут проблемы, пойдёт игра не та — зачем обманывать хоккей? Я всю жизнь занимался данным видом спорта не для того, чтобы стать обманщиком. Я хочу выходить на лёд, получать удовольствие. А когда ты реально начнёшь понимать, что уже всё — и глаза не горят, и тебе не хочется — нужно заканчивать с хоккеем и заниматься другими делами», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

33-летний хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он привёл свою команду к победе в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что в США будут продавать хлопья, названные в честь Овечкина.