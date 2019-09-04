Джикия о конфликте с Оздоевым: это уже пройденная история

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Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал свою перепалку с хавбеком «Зенита» и партнёром по национальной команде Магомедом Оздоевым по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия о конфликте с Оздоевым: это уже пройденная история
  • РИА Новости

«Это уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель. Всё нормально. Мы едем на игру и думаем только о положительном», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Перепалка произошла по завершении матча. Футболисты после финального свистка начали выяснять отношения, покидая поле «Открытие Арены». Игроков разняли.

Встреча завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что конфликт Оздоева и Джикии исчерпан.

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