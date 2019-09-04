Джикия о конфликте с Оздоевым: это уже пройденная история

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал свою перепалку с хавбеком «Зенита» и партнёром по национальной команде Магомедом Оздоевым по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

РИА Новости

«Это уже история пройденная, мы находимся в сборной, и у нас одна общая цель. Всё нормально. Мы едем на игру и думаем только о положительном», — приводит слова Джикии «Чемпионат». Перепалка произошла по завершении матча. Футболисты после финального свистка начали выяснять отношения, покидая поле «Открытие Арены». Игроков разняли. Встреча завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1. Ранее Станислав Черчесов заявил, что конфликт Оздоева и Джикии исчерпан.