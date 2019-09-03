«Авангард» добыл выездную победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- @jokerithc
Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Авангарда».
В составе победителей забрасывали Алексей Потапов, Коди Франсон и Павел Дедунов. Единственная шайба хозяев на счету Микко Лехтонена.
«Авангард» добыл вторую подряд победу в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Боба Хартли обыграли московский ЦСКА (3:1).
Ранее «Сибирь» победила «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.