«Авангард» добыл выездную победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» оказался сильнее финского «Йокерита».

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Авангарда».

В составе победителей забрасывали Алексей Потапов, Коди Франсон и Павел Дедунов. Единственная шайба хозяев на счету Микко Лехтонена.

«Авангард» добыл вторую подряд победу в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Боба Хартли обыграли московский ЦСКА (3:1).

Ранее «Сибирь» победила «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.