«Авангард» добыл выездную победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» оказался сильнее финского «Йокерита».
«Авангард» добыл выездную победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • @jokerithc
  • Twitter

Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась со счётом 3:1 в пользу «Авангарда».

В составе победителей забрасывали Алексей Потапов, Коди Франсон и Павел Дедунов. Единственная шайба хозяев на счету Микко Лехтонена.

«Авангард» добыл вторую подряд победу в новом сезоне КХЛ. В первом матче подопечные Боба Хартли обыграли московский ЦСКА (3:1).

Ранее «Сибирь» победила «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить