Финал КМ по стрельбе из лука состоится в Москве

На Престижной аллее ОК «Лужники» пройдёт финал Кубка мира по стрельбе из лука.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации стрельбы из лука, 6—7 сентября в Москве состоится финал Кубка мира в данном виде спорта. Соревнования пройдут на Престижной аллее ОК «Лужники».

Медали будут разыгрываться среди мужчин и женщин в категориях классического и блочного лука в индивидуальном и командном первенствах. Представители каждой категории выступят в группах по восемь человек.

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