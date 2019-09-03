Финал КМ по стрельбе из лука состоится в Москве
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российской федерации стрельбы из лука, 6—7 сентября в Москве состоится финал Кубка мира в данном виде спорта. Соревнования пройдут на Престижной аллее ОК «Лужники».
Медали будут разыгрываться среди мужчин и женщин в категориях классического и блочного лука в индивидуальном и командном первенствах. Представители каждой категории выступят в группах по восемь человек.
Ранее состоялась презентация логотипа ЧМ-2022.