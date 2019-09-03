Состоялась презентация логотипа ЧМ-2022

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Официальная эмблема чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре была представлена по всему миру.
Состоялась презентация логотипа ЧМ-2022
  • © FIFA

Как сообщает пресс-служба турнира, в 20:22 по катарскому времени на зданиях по всему миру была представлена эмблема мирового первенства, которое пройдёт в Катаре.

В Москве эмблема турнира была презентована на доме №2 на улице Новый Арбат.

Чемпионат мира — 2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Лусаиле, Дохе, Аль-Хоре, Аш-Шамале, Умм-Салале, Ар-Райяне и Аль-Вакре.

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