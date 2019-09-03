Сборная Бразилии победила команду Греции на ЧМ по баскетболу

Короткая ссылка
В матче группового этапа в квартете F на чемпионате мира по баскетболу 2019 года бразильские баскетболисты обыграли команду Греции.
Сборная Бразилии победила команду Греции на ЧМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 79:78 в пользу бразильских баскетболистов.

Наибольший вклад в победу латиноамериканской сборной внёс Андерсон Варежао — 22 очка и девять подборов. У греков самым результативным был Георгиос Принтезис — 20 очков и четыре подбора.

Сборная Бразилии возглавляет группу с максимальным результатом после двух стартовых матчей. Греция делит второе-третье места с Новой Зеландией, имея одну победу в двух встречах.

Ранее сообщалось, что Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить