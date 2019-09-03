Сборная Бразилии победила команду Греции на ЧМ по баскетболу

В матче группового этапа в квартете F на чемпионате мира по баскетболу 2019 года бразильские баскетболисты обыграли команду Греции.

Встреча завершилась со счётом 79:78 в пользу бразильских баскетболистов.

Наибольший вклад в победу латиноамериканской сборной внёс Андерсон Варежао — 22 очка и девять подборов. У греков самым результативным был Георгиос Принтезис — 20 очков и четыре подбора.

Сборная Бразилии возглавляет группу с максимальным результатом после двух стартовых матчей. Греция делит второе-третье места с Новой Зеландией, имея одну победу в двух встречах.

Ранее сообщалось, что Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу.