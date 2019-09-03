Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу

Сборная Доминиканской Республики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

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Встреча завершилась со счётом 70:68 в пользу команды с Больших Антильских островов. Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Лиз, набравший 17 очков. Ещё 16 очков в активе Элоя Варгаса. За сборную Германии 20 очков набрал Деннис Шрёдер. В параллельном матче сборная Чехии обыграла национальную команду Японии со счётом 89:76. Ранее сообщалось, что Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу.