Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу

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Сборная Доминиканской Республики одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
Доминиканская Республика взяла верх над Германией на КМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 70:68 в пользу команды с Больших Антильских островов.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Лиз, набравший 17 очков. Ещё 16 очков в активе Элоя Варгаса.

За сборную Германии 20 очков набрал Деннис Шрёдер.

В параллельном матче сборная Чехии обыграла национальную команду Японии со счётом 89:76.

Ранее сообщалось, что Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу.

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