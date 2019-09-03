Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 93:83 в пользу новозеландцев.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Вебстер, набравший 25 очков. Ещё 20 очков в активе Исаака Фоту.
За сборную Черногории 18 очков набрал Никола Иванович. 15 очков команде принёс Никола Вучевич.
В параллельном матче сборная Австралии взяла верх над национальной командой Сенегала со счётом 81:68.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал FIBA.