Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу

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Сборная Черногории потерпела поражение от национальной команды Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 93:83 в пользу новозеландцев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Вебстер, набравший 25 очков. Ещё 20 очков в активе Исаака Фоту.

За сборную Черногории 18 очков набрал Никола Иванович. 15 очков команде принёс Никола Вучевич.

В параллельном матче сборная Австралии взяла верх над национальной командой Сенегала со счётом 81:68.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал FIBA.

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