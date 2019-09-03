Черногория проиграла Новой Зеландии на КМ по баскетболу

Сборная Черногории потерпела поражение от национальной команды Новой Зеландии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

© fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 93:83 в пользу новозеландцев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Вебстер, набравший 25 очков. Ещё 20 очков в активе Исаака Фоту. За сборную Черногории 18 очков набрал Никола Иванович. 15 очков команде принёс Никола Вучевич. В параллельном матче сборная Австралии взяла верх над национальной командой Сенегала со счётом 81:68. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Сербии Джорджевич раскритиковал FIBA.