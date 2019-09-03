Ломаченко рассказал о взаимоотношениях с российскими боксёрами

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос о взаимоотношениях с российскими боксёрами.

«У меня много друзей из России, мы дружим с детства. Мы соревновались, когда были юниорами, мы вместе росли. От того, что у Украины какая-то напряжённость с Россией, я же не буду разрывать с ними отношения. Наверху идёт какая-то делёжка, политика. Но это не моё дело, я даже не хочу в это лезть и комментировать», — приводит слова Ломаченко Sportarena со ссылкой на британские СМИ.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин поддержал решение Александра Усика отказаться от поединков с россиянами.