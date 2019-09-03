Ломаченко рассказал о взаимоотношениях с российскими боксёрами

Короткая ссылка
Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко ответил на вопрос о взаимоотношениях с российскими боксёрами.
Ломаченко рассказал о взаимоотношениях с российскими боксёрами
  • Reuters

«У меня много друзей из России, мы дружим с детства. Мы соревновались, когда были юниорами, мы вместе росли. От того, что у Украины какая-то напряжённость с Россией, я же не буду разрывать с ними отношения. Наверху идёт какая-то делёжка, политика. Но это не моё дело, я даже не хочу в это лезть и комментировать», — приводит слова Ломаченко Sportarena со ссылкой на британские СМИ.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин поддержал решение Александра Усика отказаться от поединков с россиянами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить