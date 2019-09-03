В парке Митино пройдёт забег «Reebok. Стань человеком»

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В Москве в парке Митино 28 и 29 сентября пройдёт забег «Reebok. Стань человеком».
В парке Митино пройдёт забег «Reebok. Стань человеком»
  • © станьчеловеком.рф

На абсолютно новой трассе команды из шести человек должны будут преодолеть интересные и непредсказуемые испытания, на которых, помимо физических данных, придётся продемонстрировать и умение работать в группе.

Отмечается, что забег пройдёт в двух категориях — «стандарт» и «элита».

На мероприятии будут работать раздевалки, камеры хранения, полевая кухня, а также будут организованы  интерактивные зоны для гостей и болельщиков.

Для участия необходимо зарегистрировать команду на сайте станьчеловеком.рф: до 9 сентября — в категории «элита» и до 17 сентября — в категории «стандарт».

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