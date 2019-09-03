Украинский футболист Коноплянка перешёл из «Шальке» в «Шахтёр»

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Украинский футбольный клуб «Шахтёр» объявил о переходе полузащитника немецкого «Шальке» Евгения Коноплянки.
Украинский футболист Коноплянка перешёл из «Шальке» в «Шахтёр»
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Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано на три года.

Коноплянка выступал за «Шальке» с 2016 года и записал в свой актив 13 голов и девять голевых передач в 78 матчах. До немецкого клуба он играл в испанской «Севилье», в составе которой выиграл Лигу Европы, а также украинском «Днепре», дошедшем до финала второго по значимости еврокубкового турнира.

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