Андрееску впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу 19-летней канадки, для которой это первый выход в четвертьфинал турнира серии Большого шлема. Прежде она завершала борьбу на стадии второго круга. Это также её дебютное выступление на US Open.
За выход в полуфинал Андрееску поборется с бельгийкой Элисе Мертенс, взявшей верх над американкой Кристи Анн — 6:1, 6:1.
Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис вышел в 1/4 финала US Open, разгромив Пабло Андухара.