Фигуристка Медведева: периодически трудно быть Женей Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своей популярности.

«Легко ли быть Женей Медведевой? Трудно, периодически трудно. Легко в том плане, что мне 19 лет, а я многое в жизни повидала. Могу поговорить на разные темы, это действительно круто. Мы счастливые, хотя, на самом деле, жизнь сложная штука. Но когда мы преодолеваем трудности, то становимся по-настоящему счастливы», — заявила Медведева в интервью Sport24.

Также фигуристка добавила, что в Москве её узнают по нескольку раз в день, а в Канаде всего дважды сфотографировались за полтора года.

Ранее Туктамышева заявила, что её цели на новый сезон — это просто получать удовольствие и кайфовать.