СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева

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Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев проведёт нынешний сезон в составе казанского «Рубина».
СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды. Большую часть зарплаты футболиста будут перечислять красно-белые. «Рубин» не будет иметь права выкупа.

В текущем сезоне Ташаев успел трижды появиться на поле в составе «Спартака», однако не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее словенский футболист Мевля стал игроком «Сочи».

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