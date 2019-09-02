СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды. Большую часть зарплаты футболиста будут перечислять красно-белые. «Рубин» не будет иметь права выкупа.
В текущем сезоне Ташаев успел трижды появиться на поле в составе «Спартака», однако не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее словенский футболист Мевля стал игроком «Сочи».