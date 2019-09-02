Футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию»

Короткая ссылка
Аргентинский футболист Эмилиано Ригони перешёл в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды.
Футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского «Зенита», 26-летний полузащитник Эмилилано Ригони отдан в аренду в итальянскую «Сампдорию». У команды из Генуи будет право выкупить футболиста по окончании срока соглашения.

Ригони был приобретён «Зенитом» в 2017 году за €9 млн. Футболист уже имеет опыт выступления в Серии А. В 2018 году он выступал на правах аренды за «Аталанту».

Ранее ЦСКА объявил об аренде бразильского футболиста Сантоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить