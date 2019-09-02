Футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию»

Аргентинский футболист Эмилиано Ригони перешёл в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского «Зенита», 26-летний полузащитник Эмилилано Ригони отдан в аренду в итальянскую «Сампдорию». У команды из Генуи будет право выкупить футболиста по окончании срока соглашения.

Ригони был приобретён «Зенитом» в 2017 году за €9 млн. Футболист уже имеет опыт выступления в Серии А. В 2018 году он выступал на правах аренды за «Аталанту».

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