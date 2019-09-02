Футболист «Зенита» Ригони ушёл в аренду в «Сампдорию»
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Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского «Зенита», 26-летний полузащитник Эмилилано Ригони отдан в аренду в итальянскую «Сампдорию». У команды из Генуи будет право выкупить футболиста по окончании срока соглашения.
Ригони был приобретён «Зенитом» в 2017 году за €9 млн. Футболист уже имеет опыт выступления в Серии А. В 2018 году он выступал на правах аренды за «Аталанту».
Ранее ЦСКА объявил об аренде бразильского футболиста Сантоса.