Австралиец Кирьос назвал россиянку Калинскую своей любимой теннисисткой

Австралийский теннисист Ник Кирьос впечатлился россиянкой Анной Калинской во время матча в парном разряде на Открытом чемпионате США.

Как сообщает журналистка Блэр Хэнли, Ник Кирьос посетил матч парного разряда с участием Анны Калинской на US Open. Когда россиянка вышла на корт, австралиец воскликнул: «Это моя любимая теннисистка!»

Анна Калинская выступает в парном разряде с представительницей Казахстана Юлией Путивцевой. В настоящее время дуэт достиг четвёртого раунда турнира.

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