Австралиец Кирьос назвал россиянку Калинскую своей любимой теннисисткой
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- РИА Новости
Как сообщает журналистка Блэр Хэнли, Ник Кирьос посетил матч парного разряда с участием Анны Калинской на US Open. Когда россиянка вышла на корт, австралиец воскликнул: «Это моя любимая теннисистка!»
Анна Калинская выступает в парном разряде с представительницей Казахстана Юлией Путивцевой. В настоящее время дуэт достиг четвёртого раунда турнира.
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