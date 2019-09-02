«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша на правах свободного агента

Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Мануэлем Фернандешем.

Как сообщает пресс-служба клуба, все детали трансфера уже согласованы, игрок подписал личный контракт, рассчитанный до завершения текущего сезона.

33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России. Предыдущее соглашение с игроком истекло этим летом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Вячеслава Караваева.