«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша на правах свободного агента
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Как сообщает пресс-служба клуба, все детали трансфера уже согласованы, игрок подписал личный контракт, рассчитанный до завершения текущего сезона.
33-летний Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу и трижды стал победителем Кубка России. Предыдущее соглашение с игроком истекло этим летом.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился с «Витессом» о трансфере Вячеслава Караваева.