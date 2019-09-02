Аргентина обыграла Нигерию в матче КМ по баскетболу

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нигерии в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 94:81 в пользу аргентинской команды.

Самым результативным игроком встречи стал 39-летний аргентинец Луис Скола, записавший в свой актив 23 очка. Ещё 17 очков набрал Патрисио Гарино.

В составе сборной Нигерии 18 очков набрал Джош Окоги.

В других матчах игрового дня Италия обыграла Анголу (92:61), Венесуэла взяла верх над Кот-д'Ивуаром (87:71), а Иран уступил Тунису (67:79).

Ранее сообщалось, что Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей на КМ по баскетболу.