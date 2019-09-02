Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей на КМ по баскетболу

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Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей на КМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

«Южная Корея играет в интересный баскетбол. Сами двигаются, мяч перемещают неплохо, но у них недостаток роста в команде. Конечно, нам было бы неплохо сыграть с какой-нибудь азиатской командой на этапе подготовки к турниру, но этого не произошло, к сожалению», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Матч Россия — Южная Корея состоится 2 сентября. Начало — в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Воронцевич назвал главного соперника сборной России по баскетболу на КМ.

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