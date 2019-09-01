Воронцевич назвал главного соперника сборной России по баскетболу на КМ

Короткая ссылка
Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал, кто является главным соперником подопечных Сергея Базаревича на Кубке мира в Китае.
Воронцевич назвал главного соперника сборной России по баскетболу на КМ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Самый серьёзный соперник — это мы сами», — цитирует Воронцевича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

По его словам, подопечные Базаревича могут взять верх над любым оппонентом, если будут держать контроль над своей игрой, процессами внутри команды. Также форвард отметил, что отечественным баскетболистам нужно больше уверенности.

«Главное — совладать с самими собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата», — заключил Воронцевич.

В первом матче российские баскетболисты взяли верх над представителями национальной команды Нигерии.

Ранее сообщалось, что 16 очков Донована Митчелла принесли сборной США победу над командой Чехии на Кубке мира по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить