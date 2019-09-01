Воронцевич назвал главного соперника сборной России по баскетболу на КМ

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич рассказал, кто является главным соперником подопечных Сергея Базаревича на Кубке мира в Китае.

«Самый серьёзный соперник — это мы сами», — цитирует Воронцевича пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

По его словам, подопечные Базаревича могут взять верх над любым оппонентом, если будут держать контроль над своей игрой, процессами внутри команды. Также форвард отметил, что отечественным баскетболистам нужно больше уверенности.

«Главное — совладать с самими собой, оставаться всем вместе и добиться здесь хорошего результата», — заключил Воронцевич.

В первом матче российские баскетболисты взяли верх над представителями национальной команды Нигерии.

Ранее сообщалось, что 16 очков Донована Митчелла принесли сборной США победу над командой Чехии на Кубке мира по баскетболу.