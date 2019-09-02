Станислав Черчесов получил торт из рук журналиста RT
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил торт в честь своего 56-летия из рук журналиста RT .
- RT
Торт выполнен в виде футбольного мяча с надписью «Вопросов нет, тренер».
В акции приняли участие коллеги из изданий РИА Новости, «Чемпионат», Sport24 и «Известия».
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием.
- RT
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