Станислав Черчесов получил торт из рук журналиста RT

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил торт в честь своего 56-летия из рук журналиста RT .
Станислав Черчесов получил торт из рук журналиста RT
  • RT

Торт выполнен в виде футбольного мяча с надписью «Вопросов нет, тренер».

В акции приняли участие коллеги из изданий РИА Новости, «Чемпионат», Sport24 и «Известия».

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием.

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