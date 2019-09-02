Станислав Черчесов получил торт из рук журналиста RT

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил торт в честь своего 56-летия из рук журналиста RT .

RT

Торт выполнен в виде футбольного мяча с надписью «Вопросов нет, тренер». В акции приняли участие коллеги из изданий РИА Новости, «Чемпионат», Sport24 и «Известия». Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с 56-летием. RT