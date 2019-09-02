СМИ: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А, полученный по итогам прошлого сезона.
СМИ: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А
  • @cristiano / Instagram

Как сообщает FOX Spors, португалец оказался единственным из всех обладателей личных наград по итогам сезона-2018/19, кто отказался носить такой значок, чтобы не ставить себя выше партнёров по «Ювентусу».

Помимо Роналду были награждены Самир Ханданович, Николо Заниоло, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Фабио Квальярелла.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А благодаря автоголу в компенсированное время.

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