СМИ: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А, полученный по итогам прошлого сезона.

Как сообщает FOX Spors, португалец оказался единственным из всех обладателей личных наград по итогам сезона-2018/19, кто отказался носить такой значок, чтобы не ставить себя выше партнёров по «Ювентусу».

Помимо Роналду были награждены Самир Ханданович, Николо Заниоло, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Фабио Квальярелла.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А благодаря автоголу в компенсированное время.