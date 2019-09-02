СМИ: Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А
- @cristiano / Instagram
Как сообщает FOX Spors, португалец оказался единственным из всех обладателей личных наград по итогам сезона-2018/19, кто отказался носить такой значок, чтобы не ставить себя выше партнёров по «Ювентусу».
Помимо Роналду были награждены Самир Ханданович, Николо Заниоло, Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Фабио Квальярелла.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А благодаря автоголу в компенсированное время.