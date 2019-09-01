«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче Серии А, благодаря автоголу в компенсированное время

Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче второго тура итальянской Серии А

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Турине, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

За «Ювентус» забили Данило, Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, отличившиеся на 16-й, 19-й, и 62-й минутах. «Наполи» сумел отыграть все три мяча благодаря голам Костаса Маноласа, Ирвина Лосано и Джованни ди Лоренцо, забивших на 66-й, 68-й и 81-й минутах.

На второй компенсированной ко второму тайму минуте, победу бьянконери принёс автогол Калиду Кулибали, срезавшего мяч в ворота своей команды после навеса Миралема Пяьнича в штрафную «Наполи».

В третьем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Наполи» а своём поле примет «Сампдорию».

Ранее сообщалось, что «Милан» обыграл «Брешию» в матче Серии А.