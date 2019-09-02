Уильямс рассказала о своих проблемах с голеностопом по ходу матча с Мартич на US Open

Американка Серена Уильямс рассказала о своих проблемах с голеностопом, возникших во время матча четвёртого тура US Open c хорваткой Петрой Мартич.

«Я хорошо себя чувствую в физическом плане. Что касается голеностопа, то обычно я сразу понимаю, если всё ужасно. В январе я серьёзно повредила его. Сейчас я подумала: «Нет, это не может повториться. Я ведь наконец здорова». Но посмотрим завтра. Пока всё хорошо», — приводит слова Уильямс пресс-служба US Open.

Она отметила, что не хотела бы снова выбыть на длительный срок из-за повреждения.

Уильямс в двух сетах победила Мартич со счётом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал, где её соперницей станет китаянка Ван Цян.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович не намерен досрочно завершать сезон из-за травмы.