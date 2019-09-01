Гол Лукаку с пенальти помог «Интеру» обыграть «Кальяри» в матче Серии А

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Миланский «Интер» одержал победу над «Кальяри» в матче второго тура итальянской Серии А.
Гол Лукаку с пенальти помог «Интеру» обыграть «Кальяри» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Лаутаро Мартинеса (27-я минута) и Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на 72-й минуте.

«Кальяри» ответил голом Жоао Педро.

В третьем туре «Интер» на своём поле примет «Удинезе», а «Кальяри» на выезде сыграет с «Пармой».

Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А.

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