Гол Лукаку с пенальти помог «Интеру» обыграть «Кальяри» в матче Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над «Кальяри» в матче второго тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Лаутаро Мартинеса (27-я минута) и Ромелу Лукаку, реализовавшего пенальти на 72-й минуте.

«Кальяри» ответил голом Жоао Педро.

В третьем туре «Интер» на своём поле примет «Удинезе», а «Кальяри» на выезде сыграет с «Пармой».

Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби Серии А.