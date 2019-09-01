Джикия о перепалке с Оздоевым: обычный игровой момент, после матча решили разобраться

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал свою перепалку с хавбеком «Зенита» Магомедом Оздоевым по завершении матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия о перепалке с Оздоевым: обычный игровой момент, после матча решили разобраться
  • РИА Новости

«Надо спросить у Оздоева, что с ним случилось. Обычный игровой момент, после матча решили разобраться. Громко было и на поле, и здесь. Всё-таки дерби — никто не хотел уступать. Ничего страшного», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Перепалка произошла по завершении матча. Футболисты после финального свистка начали выяснять отношения, покидая поле «Открытие Арены». Игроков разняли.

Встреча завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1.

Ранее Оздоев высказался о своей перепалке с Джикией после матча «Спартак» — «Зенит».

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