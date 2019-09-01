Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Арсенал» забил первым. Уже на 10-й минуте отличился Даниил Лесовой.

ЦСКА ответил голами Ильзата Ахметова на 17-й минуте и Седрика Гогуа на 74-й. Для ивуарийского защитника это первый гол за армейцев, в стан которых он перешёл два дня назад.

В девятом туре ЦСКА на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Арсенал» на своём поле примет «Урал».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче восьмого тура РПЛ.

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