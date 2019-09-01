Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик рассказал, с кем проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории.
Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку
  • © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как заявил Усик в эфире YouTube-канала SecondsOut, его следующий поединок состоится 12 октября. Соперником украинского боксёра станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг.

За свою карьеру 32-летний украинец провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу (12 —  досрочно).

В своём последнем поединке он нокаутировал британца Тони Беллью.

Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить