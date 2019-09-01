Усик назвал имя своего соперника по следующему поединку
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Как заявил Усик в эфире YouTube-канала SecondsOut, его следующий поединок состоится 12 октября. Соперником украинского боксёра станет бывший кикбоксер Тайрон Спонг.
За свою карьеру 32-летний украинец провёл 16 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу (12 — досрочно).
В своём последнем поединке он нокаутировал британца Тони Беллью.
Ранее российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов обратился к боксёру Александру Поветкину после его победы над британцем Хьюи Фьюри.