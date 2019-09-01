Гогуа дебютирует за ЦСКА спустя два дня после подписания контракта с клубом

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Защитник Седрик Гогуа дебютирует в составе ЦСКА спустя два дня после подписания четырёхлетнего контракта с московским клубом.
Гогуа дебютирует за ЦСКА спустя два дня после подписания контракта с клубом
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Ивуариец попал в стартовый состав армейцев на матч 8-го тура РПЛ. Также с первых минут на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Яка Бийол, Никола Влашич и Фёдор Чалов.

В состав «Арсенала» попали: Михаил Левашов, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Максим Беляев, Виктор Альварес, Игорь Горбатенко, Сергей Ткачёв, Александр Ломовицкий, Даниил Лесовой, Горан Чаушич, Евгений Луценко. 

Ранее «Краснодар» вырвал победу над «Уралом» в матче 8-го тура РПЛ.

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