СМИ: Защитник «Торпедо» Шишкин отказался от перехода в «Марибор»

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Защитник московского «Торпедо» Роман Шишкин отказался от трансфера в словенский «Марибор».
СМИ: Защитник «Торпедо» Шишкин отказался от перехода в «Марибор»
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам источника, близкого к ситуации, Шишкину и «Торпедо» поступило официальное предложение о трансфере. «Марибор» предлагал игроку заработную плату, превышающую его текущую.

Несмотря на это, бывший игрок сборной России отказался от перехода и заявил о желании помочь «Торпедо» выйти в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что трансфер Алекса Крала в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории чешского чемпионата.

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