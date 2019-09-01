СМИ: Защитник «Торпедо» Шишкин отказался от перехода в «Марибор»

Защитник московского «Торпедо» Роман Шишкин отказался от трансфера в словенский «Марибор».

Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам источника, близкого к ситуации, Шишкину и «Торпедо» поступило официальное предложение о трансфере. «Марибор» предлагал игроку заработную плату, превышающую его текущую.

Несмотря на это, бывший игрок сборной России отказался от перехода и заявил о желании помочь «Торпедо» выйти в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что трансфер Алекса Крала в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории чешского чемпионата.