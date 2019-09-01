СМИ: Защитник «Торпедо» Шишкин отказался от перехода в «Марибор»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам источника, близкого к ситуации, Шишкину и «Торпедо» поступило официальное предложение о трансфере. «Марибор» предлагал игроку заработную плату, превышающую его текущую.
Несмотря на это, бывший игрок сборной России отказался от перехода и заявил о желании помочь «Торпедо» выйти в Премьер-лигу.
Ранее стало известно, что трансфер Алекса Крала в «Спартак» стал одним из самых дорогих в истории чешского чемпионата.