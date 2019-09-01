Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

По его мнению, форвард Артём Дзюба вновь столкнётся с агрессивным поведением со стороны болельщиков своего бывшего клуба и должен быть готов к этому.

«То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист ― своими результативными действиями на поле», ― заявил Радимов в интервью RT.



Ранее Артём Дзюба прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.