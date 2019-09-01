Сборная Иордании уступила Доминиканской Республике на КМ по баскетболу, несмотря на 34 очка аль-Дваири
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Самым результативным игроком поединка стал центровой иорданской команды Ахмад аль-Дваири, на клубном уровне выступающий за турецкий «Фенербахче» под именем Ахмета Дювериоглу, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. У победителей 15 баллами отметился атакующий защитник Виктор Лиз.
Следующим соперником сборной Доминиканской Республики на КМ по баскетболу станет команда Германии. Иорданцы, в свою очередь, встретятся с французами.
Ранее сообщалось, что сборная Турции обыграла Японию на Кубке мира по баскетболу.