Сборная Иордании уступила Доминиканской Республике на КМ по баскетболу, несмотря на 34 очка аль-Дваири

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В матче первого тура группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Доминиканской Республики одержала победу над командой Иордании со счётом 80:76.
Сборная Иордании уступила Доминиканской Республике на КМ по баскетболу, несмотря на 34 очка аль-Дваири
  • © fiba.basketball

Самым результативным игроком поединка стал центровой иорданской команды Ахмад аль-Дваири, на клубном уровне выступающий за турецкий «Фенербахче» под именем Ахмета Дювериоглу, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. У победителей 15 баллами отметился атакующий защитник Виктор Лиз.

Следующим соперником сборной Доминиканской Республики на КМ по баскетболу станет команда Германии. Иорданцы, в свою очередь, встретятся с французами.

Ранее сообщалось, что сборная Турции обыграла Японию на Кубке мира по баскетболу.

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