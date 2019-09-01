Сборная Турции оказалась сильнее Японии в поединке группового раунда КМ по баскетболу

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В матче первого тура группового раунда Кубка мира по баскетболу, который проходит в Китае, сборная Турции обыграла команду Японии со счётом 86:67.
Сборная Турции оказалась сильнее Японии в поединке группового раунда КМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали защитник Мелих Махмутоглу и форвард Эрсан Ильясова, набравшие по 17 очков. У проигравших 15 баллами отметились форвард Руи Хачимура и центровой Ник Фазекас.

Следующим соперником сборной Турции на Кубке мира по баскетболу станет команда США. Японцам во втором туре группового раунда, в свою очередь, предстоит встреча с чехами.

Ранее сообщалось, что сборная Австралии по баскетболу обыграла Канаду на Кубке мира в Китае.

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