Гран-при «Формулы-1» в Бельгии начнётся с минуты молчания в память о погибшем гонщике Юбере
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Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.
Юбер скончался в возрасте 22 лет, получив несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на этапе Гран-при «Формулы-2» в Бельгии. После инцидента воспитанник академии пилотов Renault был доставлен в больницу, но медики не сумели его спасти.
Ранее глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью Юбера.