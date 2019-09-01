Гран-при «Формулы-1» в Бельгии начнётся с минуты молчания в память о погибшем гонщике Юбере

Гонка этапа Гран-при «Формулы-1» в Бельгии, запланированная на воскресенье, 1 сентября, начнётся с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте Антуане Юбере.

Об этом сообщает официальный сайт гоночной серии.

Юбер скончался в возрасте 22 лет, получив несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на этапе Гран-при «Формулы-2» в Бельгии. После инцидента воспитанник академии пилотов Renault был доставлен в больницу, но медики не сумели его спасти.

Ранее глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выразил соболезнования в связи со смертью Юбера.