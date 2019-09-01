Испанская полиция сообщила о пропаже призёра Олимпиады по горнолыжному спорту

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1992 года во французском Альбервилле испанская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа пропала в Мадриде.

Об этом сообщает официальная страница испанской полиции в социальной сети Twitter.

Об исчезновении Очоа в полицию сообщили родственники 56-летней спортсменки. Последний раз её видели в одном из районов испанской столицы за рулём принадлежащего ей автомобиля Mercedes.

За свою спортивную карьеру испанская горнолыжница выиграла четыре этапа Кубка мира и ещё 20 раз попадала на подиум. Очоа принимала участие в четырёх Олимпиадах и завершила активные выступления после успеха в Альбервилле.

Ранее олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн объявила о помолвке с известным хоккеистом Пи Кей Суббаном.