Лидер мирового рейтинга WTA Осака пробилась в 1/8 финала US Open
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В третьем раунде соревнований лидер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в двух сетах обыграла хозяйку кортов Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.
Следующей соперницей Осаки, являющейся действующей чемпионкой US Open, станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.
Ранее сообщалось, что эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с Открытого чемпионата США из-за болезни.