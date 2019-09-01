Лидер мирового рейтинга WTA Осака пробилась в 1/8 финала US Open

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Японская теннисистка Наоми Осака вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходит в Нью-Йорке.
Лидер мирового рейтинга WTA Осака пробилась в 1/8 финала US Open
  • © Liu Jie, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В третьем раунде соревнований лидер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в двух сетах обыграла хозяйку кортов Кори Гауфф со счётом 6:3, 6:0.

Следующей соперницей Осаки, являющейся действующей чемпионкой US Open, станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Ранее сообщалось, что эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с Открытого чемпионата США из-за болезни.

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