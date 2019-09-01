Российская фигуристка Тараканова завоевала бронзу на этапе юниорского Гран-при в США
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- РИА Новости
По сумме короткой и произвольной программ Тараканова получила от судей 179,29 балла.
Победу на этапе юниорского Гран-при в США одержала хозяйка соревнований Алиса Лью (208,10 балла), а серебряную награду завоевала южнокорейская фигуристка Пак Ён Чжон (186,58 балла).
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