Российская фигуристка Тараканова завоевала бронзу на этапе юниорского Гран-при в США

Россиянка Анастасия Тараканова стала третьей на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходил в американском Лейк-Плэсиде.

По сумме короткой и произвольной программ Тараканова получила от судей 179,29 балла.

Победу на этапе юниорского Гран-при в США одержала хозяйка соревнований Алиса Лью (208,10 балла), а серебряную награду завоевала южнокорейская фигуристка Пак Ён Чжон (186,58 балла).

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своей работе над четверными прыжками.