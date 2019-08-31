Сироткин отреагировал на смерть Юбера

Российский гонщик Сергей Сироткин, являющийся резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault, отреагировал на новость о смерти французского гонщика «Формулы-2» Антуана Юбера.

«Я просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодёжной академии Renault. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьёй и Хуаном Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — написал Сироткин в своём Instagram.

22-летний Юбер получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Ранее сообщалось, что вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере.