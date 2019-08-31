Гендиректор «Уфы» раскритиковал судейство в матче с «Оренбургом»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался недоволен работой судей в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Гендиректор «Уфы» раскритиковал судейство в матче с «Оренбургом»
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«Мы не победили только потому, что нас судил такой арбитр. Посмотрите матч — и всё сами увидите. Безобразное судейство! На второй минуте даёт такую жёлтую карточку Карпу. Я понимаю, всё бывает, но такое», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Также гендиректор «Уфы» выразил несогласие с назначенным в сторону его команды пенальти, с которого Джордже Деспотович открыл счёт.

Газизов добавил, что вместе с представителями других клубов проведёт встречу с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым.

«Это уже всё, край… Судьи жесточайше влияют на результат! Не знаю, квалификация судей такая, видимо… Коллеги знают мою позицию по будущему Егорова. 3-го числа посмотрим, как всё будет», — отметил функционер.

Ранее «Оренбург» обыграл «Уфу» в восьмом туре РПЛ.

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