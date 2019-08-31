Александр Емельяненко предложил пари болельщикам

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Российский боец смешанных единоборств предложил подписчикам в социальной сети деньги, если он не сумеет пройти тест на алкоголь.
Александр Емельяненко предложил пари болельщикам
  • РИА Новости

«Успокойтесь, люди. Если я выпиваю, об этом узнают все. Сколько раз в этом году вы узнали, что я пил? Один раз выпил — и «не пей, не пей, не пей». На себя посмотрите, сколько вы сами пьёте ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Я не бухаю. Если у кого-то есть сомнения, давайте с этими умниками завтра пойду продуюсь. Если не покажет алкоголь, каждый закинет мне по 1 тыс. рублей. Если покажет, я каждому закину», — заявил Емельяненко во время прямого эфира в Instagram.

Также российский боец добавил, что ему тошно читать комментарии пользователей в соцсетях.

Ранее Нурмагомедов сравнил Порье и Макгрегора.

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